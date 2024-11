Rauchwarnung Brand in Kasseler Innenstadt

Brand in Kasseler Innenstadt

Im Bereich Kassel-Mitte ist ein Feuer ausgebrochen. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten.

Nach Angaben der Feuerwehr brennt ein vierstöckiges Wohn- und Geschäftshaus in der Werner-Hilpert-Straße in der Kasseler Innenstadt. In dem Gebäude befindet sich auch ein Fitnessstudio. Menschen wurden ersten Erkenntnissen zufolge nicht verletzt.

Die Rauchsäule war am Samstagvormittag weithin sichtbar. Wegen der Rauchentwicklung werden Anwohner gebeten, Fenster und Türen zu schließen sowie Lüftungen auszuschalten.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe empfahl Autofahrern zudem, das Gebiet weiträumig zu umfahren.