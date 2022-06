Die Raumsonde "BepiColombo" ist am Donnerstag zum zweiten Mal knapp an ihrem späteren Zielort Merkur vorbeigerast.

Es sei alles gut gelaufen, sagte der Esa-Missionsleiter Simon Plum in Darmstadt. Die Sonde habe auch Fotos vom Merkur gemacht. Geplant war, die Sonde in einer Höhe von 200 Kilometern am Merkur vorbeifliegen zu lassen. Bevor sie 2025 ihre endgültige Umlaufbahn erreicht, muss sie noch sechsmal am innersten Planeten unseres Sonnensystems vorbei.

Die 2018 gestartete und aus Darmstadt gesteuerte Raumsonde soll Oberfläche und Magnetfeld des Merkur untersuchen.