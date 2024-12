Razzia wegen Fluthilfebetrugs in Kassel

Wegen Betrugsverdachts mit Wiederaufbauhilfen nach der Flutkatastrophe 2021 im Ahrtal haben Ermittler auch in Kassel ein Wohnobjekt durchsucht.

Veröffentlicht am 11.12.24 um 17:24 Uhr

Insgesamt seien in drei Bundesländern 15 Objekte durchsucht worden, teilten die Behörden am Mittwoch mit. Dabei wurden unter anderem Handys, Computer und Anträge sichergestellt. Hauptverdächtige seien zwei 35 und 42 Jahre alte Frauen. Sie sollen mit falschen An- trägen einen sechsstelligen Betrag betrügerisch erlangt haben. Bei der Flut waren ganze Straßenzüge verwüstet worden, 49 Menschen starben.