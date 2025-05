Ein 19-Jähriger hat in Offenbach mit einem Kleintransporter mehrere Fahrzeuge beschädigt. Laut Polizei war wohl Lachgas im Spiel.

Der 19-Jährige sei am Samstagmorgen zunächst nach links von der Fahrbahn abgekommen und habe mit seinem Kleintransporter ein geparktes Auto gestreift, berichtete die Polizei. Danach sei er gegen ein weiteres geparktes Fahrzeug geprallt. Dieses wiederum schob sich in ein anderes Auto, das noch ein weiteres touchierte.

Laut Polizei gab der junge Fahrer an, er habe einer Katze oder einem Eichhörnchen ausweichen wollen. Der 19-Jährige, seine 18 Jahre alte Beifahrerin und ein weiterer 19 Jahre alter Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Blutprobe nach Lachgas-Fund in Auto

Im Auto fand die Polizei eine Flasche Lachgas, die erst kurz zuvor genutzt worden sei. "Vermutlich vom Fahrer selbst", teilten die Beamten mit. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Den Schaden bezifferte die Polizei auf mindestens 36.000 Euro.

Lachgas-Verkaufsverbot in Frankfurt und Hanau

Der Missbrauch von Lachgas ist auch Thema in der Politik. Noch gibt es keine gesetzliche Regelung, in Frankfurt hat das Stadtparlament jedoch erst diese Woche beschlossen, dass die Partydroge nicht mehr an Minderjährige verkauft werden darf. In Hanau ist der Verkauf von Lachgas an Jugendliche seit Ende März verboten.