Verdächtiger festgenommen Mann nach Streit in Unterkunft gestorben

Zwei Männer sind in einer Gemeinschaftsunterkunft in Hofheim in eine handfeste Auseinandersetzung geraten. Ein 41-Jähriger kam ums Leben. Sein Kontrahent wurde festgenommen. Viele Fragen sind noch offen.

Polizei-Einsatz am Freitagabend in Hofheim am Taunus Bild © picture alliance/dpa | Marijan Murat

Wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt und das Polizeipräsidium Westhessen am Samstag gemeinsam mitteilten, wurde der Rettungsdienst am Freitag gegen 20.15 Uhr wegen einer leblosen Person in einer Gemeinschaftsunterkunft im Stadtteil Wallau alarmiert. Die Notärzte konnten nur noch den Tod des 41 Jahre alten Mannes feststellen. Nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei war es zuvor zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen dem 41-Jährigen und einem 37 Jahre alten Mann gekommen. Dieser habe den älteren Kontrahenten körperlich angegriffen. Danach sei der 41-Jährige noch in der Wohnung gestorben. Tatablauf, Motiv und Todesursache unklar Was genau den Tod des Mannes verursachte, ist noch unbekannt. Die Leiche werde derzeit obduziert, sagte ein Polizei-Sprecher auf hr-Anfrage. Weitere Angaben zum Tatablauf und den Hintergründen liegen derzeit noch nicht vor. Den Angaben zufolge kannten sich die beiden Männer, sie standen jedoch in keinem familiären Verhältnis zueinander. Der 37-Jährige wurde festgenommen und sollte noch am Samstag dem zuständigen Haftrichter wegen des Verdachts des Totschlags vorgeführt werden.