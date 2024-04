Bei Ermittlungen gegen eine mutmaßliche Drogenhändlerbande sind am Dienstag zahlreiche Wohnungen durchsucht worden.

Wie das Bundeskriminalamt (BKA) mitteilte, wird der hauptsächlich in Wiesbaden und Marbella operierenden Gruppe Geldwäsche und Cannabis-Handel vorgeworfen. Die Gewinne liegen laut BKAW in Millionen-Höhe. 300 deutsche Polizisten sowie 200 spanische Strafverfolger waren demnach in Wiesbaden, in St.Augustin bei Bonn, in München und im spanischen Marbella im Einsatz. Insgesamt wurden 21 Gebäude durchsucht, es gab fünf Festnahmen.