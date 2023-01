Recycling-Betrieb in Kassel in Flammen

Bei einem Brand auf dem Gelände eines Recycling-Betriebs in Kassel-Bettenhausen ist am Sonntagabend ein Feuerwehrmann leicht verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, waren mehrere alte Autos in Brand geraten. Die Flammen gingen auf die Gewerbehalle über, in der die Autos abgestellt waren. Die 63 Einsatzkräfte konnten verhindern, dass sich der Brand weiter ausbreitet. Laut Polizei entstand ein Schaden von 20.000 bis 30.000 Euro. Der verletzte Feuerwehrmann wurde ins Krankenhaus gebracht. Wieso die Autos Feuer fingen, ist bisher nicht bekannt.