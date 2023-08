Regiotram-Einbrecher in Wolfhagen gefasst

Die Bundespolizei hat einen Mann in Wolfhagen (Kassel) geschnappt, der mehrfach in eine am Bahnhof abgestellte Regiotram eingebrochen und den darin installierten Fahrkartenautomaten aufgebrochen haben soll.

Der 43-Jährige habe rund 3.000 Euro erbeutet. Dabei habe er 50.000 Euro Sachschaden verursacht.