Reizstoff an Schule in Ginsheim-Gustavsburg versprüht

An einer Gesamtschule in Ginsheim-Gustavsburg (Groß-Gerau) haben am Donnerstagvormittag drei bislang unbekannte Täter einen Reizstoff im Treppenhaus versprüht.

Wie die Polizei am Freitag berichtete, klagten danach rund 20 Schülerinnen und Schüler über leichte Atemwegsreizungen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.