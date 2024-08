Rennradfahrer kollidiert in Haiger mit PKW

Beim Zusammenstoß mit einem PKW in Haiger (Lahn-Dill) ist ein Rennradfahrer schwer verletzt worden.

Veröffentlicht am 13.08.24 um 16:42 Uhr

Der 39-Jährige kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Zu dem Unfall am Montag kam es, als der Radler von Rodenbach kommend auf die L3044 einbiegen wollte. Die Straße war zeitweise voll gesperrt.