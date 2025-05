Ein mit Holzstämmen beladener Güterzug ist bei Borken teilweise aus den Gleisen gesprungen. Für den Bahnverkehr zwischen Nordhessen und Frankfurt hat das große Auswirkungen - zumal eine andere wichtige Strecke auch gesperrt ist.

Der Güterzug mit 25 Waggons hatte sich gerade in Borken (Schwalm-Eder) auf den Weg gemacht, als sich der Unfall am Montag gegen 18 Uhr ereignete. Die Lok und der Waggon direkt dahinter entgleisten. Warum, war zunächst unklar.

Klar wurde aber schnell: Der Bahnverkehr zwischen Frankfurt und Kassel ist an der Stelle für längere Zeit unterbrochen. Wie die Deutsche Bahn und die Bundespolizei dem hr bestätigten, wurde die Strecke in beiden Richtungen gesperrt. Das betrifft demnach den Regionalverkehr der DB als auch die Züge der Hessischen Landesbahn. Die Verbindungen am Abend fielen aus, ebenso die am Morgen, wie die DB mitteilte.

Spezialkran angefordert

Die Waggons des Güterzugs sind mit Holzstämmen beladen. Der entgleiste Waggon verlor seine Ladung nicht. Bilder zeigen, dass die Lok und der Waggon mit deutlicher Schieflage neben den Gleisen stehen.

Die Bahn forderte nach eigener Auskunft noch am Abend einen Spezialkran an, der in der Nacht zu Dienstag an der Unfallstelle eintreffen sollte. Der Kran soll die Lok und der Waggon wieder aufs Gleis setzen. Die Bahn rechnet damit, dass dies bis Dienstagmittag dauern könnte.

Verletzt wurde bei dem Unfall nach Angaben der Bundespolizei niemand.

Strecke Frankfurt - Fulda ebenfalls gesperrt

Der Bahnverkehr zwischen Frankfurt und Kassel ist seit Montagvormittag ohnehin schon eingeschränkt. Nach einem Großbrand in einem Müllentsorgungsbetrieb in Wächtersbach (Main-Kinzig) wurde die angrenzende Bahnlinie gesperrt.

Seitdem fahren dort keine Regional- und Fernzüge mehr in Richtung Fulda und Kassel und Berlin oder in umgekehrter Richtung nach Frankfurt. Die Züge werden seitdem umgeleitet.