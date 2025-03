Wegen eines aggressiven Mannes hat sich in Limburg die Besatzung eines Rettungswagens in ihrem Fahrzeug eingeschlossen.

Die Helfer waren am Samstag zu dem 25-Jährigen gerufen worden, so die Polizei am Sonntag. Doch er habe erst im Wagen und dann auf der Straße randaliert. Dabei schlug er auch eine Delle in die Fahrertür des Rettungswagens.