Bei einem Brand an einem Carport in Rödermark (Offenbach) ist am Freitagnachmittag ein hoher Schaden entstanden.

Nach Angaben der Polizei vom Samstag griff das Feuer auf Autos und angrenzende Häuser über. Die Brandursache ist nicht bekannt den Schaden schätzt die Polizei auf 250.000 Euro.