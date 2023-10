Rote Ampel missachtet: Unfall in Bad Hersfeld

An einer Ampelkreuzung in Bad Hersfeld sind am Dienstagnachmittag zwei Wagen zusammengestoßen.

Wie die Polizei am Donnerstag meldete, missachtete ein 35 Jahre alter Autofahrer eine rote Ampel und prallte mit einem 58 Jahre alten Pkw-Fahrer zusammen. Der 58-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen.