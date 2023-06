Beim Zusammenstoß mit einem Pkw ist am Samstag ein 58 Jahre alter Radfahrer in Rotenburg an der Fulda schwer verletzt worden.

Nach Polizeiangaben hatte der Autofahrer das Rennrad beim Abbiegen übersehen und von der Fahrbahn gerammt. Der 58-Jährige kam ins Krankenhaus. Sachschaden: rund 6.000 Euro.