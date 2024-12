Rotes Kreuz ruft zum Blutspenden auf

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) warnt vor Engpässen bei der Versorgung mit lebenswichtigen Blutpräparaten in den kommenden Wochen.

Wie der DRK-Blutspendedienst in Hessen mitteilte, wird es besonders in der Adventszeit und über den Jahreswechsel zunehmend schwieriger, den Bedarf an Blutspenden in Deutschland zu decken. Das Rote Kreuz appellierte daher an alle Bürger, auch in der Vorweihnachtszeit und zwischen den Feiertagen Blut zu spenden. Zahlreiche Patienten würden weiterhin dringend regelmäßige Bluttransfusionen benötigen.