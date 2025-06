Auch Limburg will Lachgas-Verbot

Nach Verboten in Hanau, Frankfurt und Kassel sollen jetzt auch in Limburg der Verkauf sowie die Weitergabe von Lachgas an Minderjährige untersagt werden.

Veröffentlicht am 18.06.25 um 12:29 Uhr Link kopiert!







Link kopiert!







Der Magistrat schlage der am 30.Juni tagenden Stadtverordnetenversammlung vor, ein entsprechendes Verbot in die Gefahrenabwehrverordnung der Stadt auf- zunehmen, teilte die Kommune am Mittwoch mit. Gerade für Minderjährige sei der Konsum von Lachgas mit erheblichen Risiken verbunden. Der Verkauf an Kiosken, Tankstellen oder aus Automaten soll dann untersagt werden.