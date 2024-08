"Rotes X" führt zu über 1.300 Bußgeldbescheiden in rund 70 Minuten

Über 1.300 Autofahrer dürften bald Post von der Bußgeldstelle bekommen: Sie haben auf der A3 bei Frankfurt das "Rote X" zur Sperrung eines Fahrstreifens missachtet. Dabei gibt es sogar einen eigenen Slogan für das Verkehrszeichen.

22.08.24

Die Tagesbaustelle auf der A3 sei durch ein "Rotes X" gesichert worden, das durch die Verkehrszentrale Deutschland auf eine Anzeigetafel geschaltet worden sei, teilte die Autobahnpolizei Frankfurt am Donnerstag mit.

Obwohl das Zeichen ähnlich wie eine rote Ampel bedeutet, dass die Weiterfahrt auf der Spur verboten ist, fuhren laut der Polizei in 72 Minuten dennoch 1.325 Fahrzeuge auf dem Fahrstreifen weiter - das habe die "Fototechnik" der Autobahnpolizei gezeigt. Den Fahrern drohe nun ein Bußgeld von jeweils 90 Euro sowie ein Punkt in Flensburg, so die Polizei.

Zeichen soll Unfall- oder Baustellen zusätzlich sichern

Die Autobahnpolizei werbe immer wieder mit dem Slogan "Rotes X sagt mir niX!", um auf das Verkehrszeichen aufmerksam zu machen.

Das "Rote X" werde genutzt, um Baustellen oder Unfallstellen und beteiligte Arbeiter oder Rettungskräfte zusätzlich zu sichern. Daher bedeute eine Missachtung nicht nur ein verkehrswidriges Verhalten, sondern auch eine Gefahr.