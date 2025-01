Rund 100.000 Euro Schaden bei Hausbrand in Ebsdorfergrund

Beim Brand in einer Doppelhaushälfte in Ebsdorfergrund (Marburg-Biedenkopf) ist in der Nacht zum Montag nach Schätzungen der Feuerwehr ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden.

Das Feuer war laut Polizei in der Küche ausgebrochen. Die 68 Jahre alte Bewohnerin konnte sich noch ins Freie retten. Sie wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Brandursache war zunächst unklar.