Bei einem Schiffsunfall auf dem Main auf der Höhe von Ginsheim-Gustavsburg sind fünf Menschen leicht verletzt worden.

Das Passagierschiff war am späten Montagabend mit zu niedriger Geschwindigkeit flussabwärts unterwegs, als es in einer Biegung abdriftete und gegen einen Brückenpfeiler rammte, wie die Polizei in Mainz-Kastel mitteilte. Dabei sei sowohl das Schiff als auch das Fundament des Brückenpfeilers beschädigt worden. Bei einer anschließenden Kurskorrektur wurde auch eine Steganlage beschädigt.