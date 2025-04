Zwei Binnenschiffe sind am Montag bei der Einfahrt vom Rhein in den Main zusammengestoßen.

Veröffentlicht am 14.04.25 um 23:31 Uhr

Wie die Polizei mitteilte, wollten ein Gütermotorschiff und ein Tankmotorschiff am Montagnachmittag aus entgegengesetzer Richtung in den Main einfahren, dabei kam es zur Kollision. Es entstand Sachschaden an beiden Schiffen, Ladung trat nicht aus. Verletzt wurde niemand. Beide Schiffe konnten nach der Unfallaufnahme ihre Fahrt fortsetzen.