Schlafender Räuber in Mörfelden-Walldorf festgenommen

Kurzmeldung

Eine rote Jacke hat die Polizei in Mörfelden-Walldorf (Groß-Gerau) auf die Spur eines mutmaßlichen Räubers geführt, der auf einem Friedhof schlief.

Wie die Polizei am Montag berichtete, soll er am Sonntag in auffällig roter Jacke eine Gaststätte mit einer Spielzeugpistole überfallen haben. Er floh, als der Angestellte ihm kein Geld herausgab.