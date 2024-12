Schlag gegen Einbrecher-Bande - Festnahme in Künzell

Die Polizei hat einen mutmaßlichen Serieneinbrecher in Künzell (Fulda) festgenommen.

Veröffentlicht am 20.12.24 um 13:34 Uhr

Er war nach Angaben vom Freitag auf frischer Tat ertappt worden. Demnach kommt der 28-Jährige zusammen mit zwei weiteren Verdächtigen für bis 28 Einbrüche in Osthessen als Täter in Frage. Eine eigens eingerichtete Arbeitsgruppe war dem Trio auf die Spur gekommen. Die Ermittlungen dauern an.