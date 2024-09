Schlag gegen Pädophilen-Netzwerk - Südhessen betroffen

Im Kampf gegen Kinderpornographie und Pädophilie haben Ermittler sieben Verdächtige im Rahmen von länderübergreifenden Ermittlungen festgenommen.

Veröffentlicht am 13.09.24 um 16:43 Uhr

Darunter sind auch drei Männer, die jahrelang von einer Wohnung in Südhessen aus eine Anbahnungsplattform für Pädophile im Internet betrieben haben sollen, wie die zuständige Generalstaatsanwaltschaft Bamberg (Bayern) am Freitag mitteilte. Wo genau in Südhessen sich die Wohngemeinschaft der drei Männer befand, teilte die Behörde nicht mit.