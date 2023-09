Schlichtversuch in Kassel endet im Krankenhaus

Kurzmeldung Schlichtversuch in Kassel endet im Krankenhaus

Der Versuch, in Kassel-Oberzwehren einen Streit zwischen einem Pärchen zu schlichten, ist für zwei 29 und 33 Jahre alte Männer im Krankenhaus.

Der streitende Mann habe den Älteren brutal mit einem Gegenstand niedergeschlagen und den jüngeren geschlagen und in den Arm gebissen, berichtete die Polizei am Mittwoch. Den Angaben zufolge erlitt der 33-Jährige bei dem Angriff so schwere Kopfverletzungen, dass er im Rettungswagen kurzzeitig bewusstlos wurde. Das Pärchen sei nach dem Vorfall gemeinsam geflüchtet.