Wer schon auf Frühling eingestellt war, muss sich warm anziehen. Mit einem Wetterwechsel kommt kalte Luft nach Hessen. Aber damit nicht genug: Spätestens ab Dienstag fällt Schnee bis in tiefe Lagen.

Ein Hoch hat Hessen in den vergangenen Tagen ruhiges Wetter beschert. Damit ist es ab Samstag erst einmal vorbei. Dann kommt ein Wetterwechsel, wie hr-Meteorologe Mark Eisenmann am Freitag ankündigte. "Das Hoch zieht sich zurück und ein Tief dehnt sich aus, das uns kalte Luft polaren Ursprungs bringt."

Bereits am Samstag wird es dadurch einen Tick kühler mit Höchstwerten von 3 bis 9 Grad, am Sonntag und am Montag werden noch bis zu 7 Grad erwartet und am Dienstag nur noch höchstens 6 Grad. Während es von Samstag bis Montag gelegentlich etwas Regen, Schneeregen und im Bergland auch Schnee geben kann, kommt ab Dienstag mehr Niederschlag.

Meteorologischer Frühling hat schon begonnen

"Dann gibt es eine Überraschung mit Schnee auch mal bis ganz runter", sagte Eisenmann. Die ganze nächste Woche wird demnach spätwinterlich, samt Phasen mit und ohne Schnee oder Schneeregen.

Obwohl aus Sicht der Meteorologen am 1. März der Frühling begonnen hat, ist der Spätwinter-Einbruch nach Angaben von Eisenmann nicht außergewöhnlich. "Allerdings sind wir mit der Temperatur unter den durchschnittlichen Werten für die Jahreszeit." Er betonte: "Wir waren verwöhnt." Der Februar sei deutlich milder als in der Vergangenheit gewesen.

Das entspricht dem Winter insgesamt. Im Dezember, Januar und Februar war es dem Deutschen Wetterdienst zufolge zu mild, etwas zu trocken und ein wenig zu sonnig.

