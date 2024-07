Mit der Masche des Schockanrufes haben unbekannte Täter am Donnerstag ein Ehepaar aus dem Landkreis Kassel betrogen.

Schockiert von der vorgetäuschten Nachricht, ihre Tochter habe einen tödlichen Unfall verursacht und müsse nun in Haft, übergaben die Opfer Bargeld in in Höhe eines hohen fünfstelligen Euro-Betrags vor einem Geschäftshaus am Friedrichsplatz an einen angeblichen Boten der Staatsanwaltschaft.