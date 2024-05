Eine 41-Jährige ist auf einer Landstraße bei Schotten-Götzen (Vogelsberg) schwer verunglückt.

Sie verlor am Dienstag aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Auto und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei am Donnerstag meldete. Ein Hubschrauber flog die Schwerverletzte in eine Klinik.