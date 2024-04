Schüler in Hanau wirft Pylone auf Lehrer

Kurzmeldung Schüler in Hanau wirft Pylone auf Lehrer

Ein 14-Jähriger in Hanau hat am Montag eine Pylone auf seinen Lehrer geworfen und diesen damit am Hals verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, war der Schüler ins Klassenzimmer gestürmt und hatte die 25 Jahre alte Lehrkraft unvermittelt angegriffen. Die Gründe für die Tat sind unklar, der Jugendliche wurde auf der Wache von der Polizei verhört.