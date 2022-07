Ein 13-jähriger Schüler in Trebur (Groß-Gerau) ist am Montagmorgen betrunken in ein Krankenhaus gebracht worden.

Was und wie viel der Junge getrunken hatte, war nach Aussage eines Polizeisprechers unklar. Seiner Lehrerin sei sein Verhalten aufgefallen. Sie habe einen Rettungswagen gerufen.