Im südhessischen Büttelborn fallen spätabends Schüsse, ein Auto fährt davon. Später finden Ermittler Patronenhülsen. Die Ermittlungen zu dem Fall stehen noch am Anfang. Zwei Häuser wurden beschädigt.

Unbekannte haben in Büttelborn (Groß-Gerau) auf zwei benachbarte Wohnhäuser geschossen. Das teilte die Polizei in Darmstadt am Donnerstag mit. Anwohner hatten am Vorabend gegen 22.45 Uhr laute Knallgeräusche und ein kurz darauf wegfahrendes Auto wahrgenommen. Sie verständigten demnach den Notruf.

Beamte der Kriminalpolizei fanden daraufhin mehrere Patronenhülsen. An beiden Gebäuden seien Fenster beschädigt worden, schrieben die Beamten. Die Hintergründe seien völlig unklar.

Die Polizei hofft nun auf Zeugen , die am Tatort in der Büttelborner Schulstraße etwas beobachtet haben oder Angaben zu dem wegfahrenden Auto machen können.