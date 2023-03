In Hanau hat es in der Nacht einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Ein Mann hatte auf dem Heumarkt in der Innenstadt Schüsse abgefeuert. Er soll zuvor mit einem anderen Mann in Streit geraten sein.

Nach Angaben der Polizei gingen in der Nacht zum Samstag gegen 1 Uhr mehrere Notrufe bei der Leitstelle ein und meldeten, dass am Heumarkt in der Hanauer Innenstadt geschossen worden sei. Die Beamten rückten mit 15 Streifenwagen dort an.

Nach Zeugenangaben war es in einer Cocktailbar zunächst zu einem Streit zwischen einem Pärchen mit einem weiteren Mann gekommen. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge gerieten die zwei Männer dabei in eine körperliche Auseinandersetzung.

Munitionshülsen sichergestellt

Einer der beiden verließ daraufhin die Bar, kam jedoch wenige Minuten später zurück und traf vor dem Eingang der Bar auf seinen Kontrahenten. Der Mann soll den Angaben nach zwei Schüsse aus einer Schreckschusspistole abgegeben haben. Zwei leere Patronenhülsen seien vor Ort aufgefunden und sichergestellt worden.

Hingegen fehlte von den beiden Männern jede Spur. Sie hatten sich bis zum Eintreffen der Polizei vom Staub gemacht. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht Zeugen.

Bei einem rassistisch motivierten Anschlag in Hanau im Jahr 2020, bei dem insgesamt neun Personen starben, war einer der beiden Tatorte am Heumarkt.