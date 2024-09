Schulbus fährt in Allendorf/Lumda in Graben

Ein Schulbus in Allendorf/Lumda (Gießen) ist am Donnerstagmorgen in einen Graben gefahren.

Veröffentlicht am 26.09.24 um 11:39 Uhr









Die Insassen, 12 Schulkinder sowie der Busfahrer, blieben laut Polizei unverletzt. Der Bus blieb seitlich schräg im Graben stecken, die Kinder konnten den Bus mit Unterstützung der Feuerwehr durch die Tür verlassen. Sie wurden in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Zur Unfallursache wird noch ermittelt.