Schweinepest-Sperrzone im Kreis Bergstraße ausgeweitet

Nach einem weiteren Nachweis der Afrikanischen Schweinepest (ASP) wird die Schutzzone im Kreis Bergstraße erneut vergrößert.

Veröffentlicht am 12.08.24 um 18:43 Uhr

"Die jetzige nochmalige Ausweitung der bestehenden Sperrzone II erfolgt aufgrund eines positiven ASP-Falles in Hemsbach", teilte der für das Veterinär- und Jagdwesen zuständige Dezernent Schimpf am Montag mit. "Mit dieser Ausweitung liegen nun alle Kommunen des Kreises ganz oder teilweise in der Sperrzone. Die einzigen Aus- nahmen stellen hier Hirschhorn und Neckarsteinach dar."