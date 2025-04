Bei einem Unfall in Waldeck ist ein 40 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Zwei Menschen wurden schwer verletzt.

Audiobeitrag Bild © Hessennews TV | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Der Unfall ereignete sich am Mittwochvormittag auf der B485 zwischen den Waldecker Stadtteilen Sachsenhausen und Netze. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam ein 40 Jahre alter Autofahrer in einer Kurve von der Fahrspur ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto.

Der 40-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Ein Mann und eine Frau in dem entgegenkommenden Auto erlitten schwere Verletzungen und mussten mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht werden. Nähere Angaben zu ihnen machten die Beamten zunächst nicht.

Gutachter an der Unfallstelle

Demnach ist der genaue Unfallhergang noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Gutachter zur Rekonstruktion des Geschehens. Dieser nahm am Mittag die Arbeit an der Unfallstelle auf.

Die Bundesstraße war wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten bis in den Nachmittag in beide Richtungen gesperrt.