Schwül, gewittrig, ungemütlich: So wird das Wetter am Wochenende

Hessen erwartet ein schwül-warmes Wochenende mit teils kräftigen Gewittern. Worauf man sich einstellen sollte und wann es besonders unangenehm wird.

Ein Mann trocknet sich den Schweiß von der Stirn. In Hessen klettern die Temperaturen in den kommenden Tagen wieder stark an. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Nach Höchstwerten von bis zu 29 Grad am Brückentag packt der Samstag temperaturtechnisch noch eins drauf: Bis zu 30 Grad sind möglich, doch sommerliche Temperaturen bedeuten in diesem Fall nicht zwingend Sommerfeeling.

Am Samstag breiten sich schwül-warme Luftmassen über Hessen aus. Sie stammen – über Umwege über Frankreich und Spanien – aus dem Südosten Europas. Schon am Vormittag wird es sonnig mit einigen Wolken, am Nachmittag drohen teils heftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen.

"Das kann ganz Hessen treffen", sagt hr-Wetterexperte Niko Renkosik, "mit einem leichten Schwerpunkt im Süden, vor allem am Nachmittag und am Abend." Besonders unangenehm sei die drückende Luft. "Man schwitzt viel schneller als sonst – das liegt nicht nur an der Temperatur, sondern an der hohen Luftfeuchtigkeit." Die größte Belastung drohe am späten Nachmittag, etwa gegen 17 Uhr.

Bis zu 30 Grad

Die Höchstwerte sollen zwischen 24 und 30 Grad liegen, am wärmsten wird wohl im Hessischen Ried. Auf den Bergen erwarten die hr-Meteorologen 22 bis 25 Grad. Der Wind soll meist schwach wehen und aus unterschiedlichen Richtungen kommen. In Gewitternähe seien stürmische Böen möglich, vereinzelt auch schwere Sturmböen.

Wer sportlich oder draußen aktiv sein will, sollte das möglichst früh erledigen: "Morgens ist die Luft noch erträglicher. Und man sollte den Himmel im Auge behalten – besonders Richtung Westen. Wenn sich dort dunkle Wolken aufbauen, ist Vorsicht angesagt", erklärt hr-Meteorologe Renkosik.

Sonntag wechselhaft – Montag angenehmer

Auch am Sonntag bleibe es schwül mit vielen Wolken und erneut kräftigen Schauern oder Gewittern. Erst am Abend werde es ruhiger. Erwartet werden Höchsttemperaturen zwischen 21 und 27 Grad.

Zum Wochenstart am Montag wird die Luft laut den hr-Meteorologen spürbar angenehmer: Bei Höchstwerten zwischen 18 und 24 Grad sei es nicht mehr schwül. Bei einem Mix aus Sonne und Wolken gebe es nur einzelne Schauer.

Die Wetterberuhigung hält aber wohl nicht lange an. Am Dienstag zeigt sich das Wetter erst noch freundlich. Im Laufe des Tages sollen aber von Südwesten her wieder dichtere Wolken aufziehen. Dann könne es örtlich kräftige Schauer und Gewitter geben – mit Unwettergefahr. Die Temperaturen sollen zwischen 20 und 26 Grad liegen.

Der Frühling in Hessen war außergewöhnlich sonnig, warm und trocken: Mit 710 Sonnenstunden wurde der dritthöchste Wert seit 1951 gemessen. Die Temperaturen lagen im Schnitt 2,2 Grad über dem langjährigen Mittel. Laut Deutschem Wetterdienst fiel nur etwa die Hälfte des üblichen Regens. Besonders Süd- und Osthessen sind betroffen, teils herrscht dort sogar außergewöhnliche Dürre.