Sechs Kilo Kokain am Frankfurter Flughafen beschlagnahmt

Rauschgiftspürhund "Amon" hat am Frankfurter Flughafen sechs Kilo Kokain "erschnüffelt".

Wie der Zoll am Freitag mitteilte, schlug der Hund bei zwei schwarzen Stoffkoffern aus Sao Paulo (Brasilien) an. Eine Röntgenkontrolle und eine weitere Untersuchung bestätigten den Verdacht. Das Rauschgift habe einen Wert von 450.000 Euro. Der 57- jährige mutmaßliche Schmuggler kam in Untersuchungshaft.