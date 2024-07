Sechs Verletzte bei Auseinandersetzung in Schlitz

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in einer Wohnunterkunft in Schlitz (Vogelsberg) sind am Mittwoch sechs Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer.

Nach Polizeiangaben waren die Beteiligten aus zunächst unklaren Gründen in Streit geraten. Dieser wurde von mindestens sechs Männern im Alter von 17 bis 40 Jahren im Hof des Hauses weiter ausgetragen. Dabei sollen die Beteiligten Stich- und Schlagwerkzeuge mitgeführt und teilweise eingesetzt haben. Den Beamten nach ist von einem Ursprung in privaten Uneinigkeiten auszugehen.