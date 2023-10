Eine Person hält ein Pfefferspray in der Hand.

Eine Person hält ein Pfefferspray in der Hand. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Neun Verletzte durch Pfefferspray bei Kirmes in Gersfeld

Mitarbeiter einer Security-Firma sollen auf einer Kirmes in Osthessen neun Menschen mit Pfefferspray verletzt haben. Vorher hatte es offenbar einen Streit unter Besuchern gegeben.

Audiobeitrag Audio Die hessenschau in 100 Sekunden Audio Bild © hr Ende des Audiobeitrags

Bei einer Kirmes in Gersfeld-Hettenhausen (Kreis Fulda) sind in der Nacht neun Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatten ersten Ermittlungen zufolge Mitarbeiter einer Security-Firma im Eingangsbereich des Veranstaltungsgebäudes Pfefferspray versprüht.

Alle verletzten Personen klagten demnach über Augen- und Atemwegsreizungen. Zwei von ihnen seien ins Krankenhaus gebracht worden, die anderen hätten vor Ort versorgt werden können. Wie ein Polizeisprecher erklärte, hatten sich zuvor offenbar einige Besucher gestritten. Details waren zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.