Seniorin an Haustür in Ortenberg überfallen

Kurzmeldung Seniorin an Haustür in Ortenberg überfallen

Unbekannte haben eine Seniorin in Ortenberg (Wetterau) an ihrer Haustür überfallen, sie an die Wand gedrückt und mit einem Messer bedroht.

Über einen Knopf um ihren Hals gelang es der nach Polizeiangaben vom Mittwoch "betagten" Frau, den Notruf auszulösen. Als sich der Rettungsdienst meldete, ließen die beiden Täter von ihr ab und flüchteten. Die Frau erlitt einen Schock.