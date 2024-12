Seniorin in Lorsch in Wohnung überfallen

Unbekannte haben am Donnerstag bei einem Einbruch in ein Haus in Lorsch (Bergstraße) eine Bewohnerin überfallen.

Einer der Einbrecher hielt der 78-Jährigen den Mund zu und sie am Arm fest, während der andere die Wohnung durchsuchte. Das Duo floh mit einer Geldbörse, wie die Polizei am Freitag mitteilte.