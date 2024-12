Seniorin stirbt nach Autounfall in Homberg (Efze)

Eine 73 Jahre alte Autofahrerin ist nach einem Unfall in Homberg (Schwalm-Eder) gestorben.

Veröffentlicht am 04.12.24 um 17:59 Uhr

Laut Polizeiangaben war die Frau am Dienstag aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Gebäude geprallt. Sie wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wo sie in der Nacht zum Mittwoch ihren Verletzungen erlag.