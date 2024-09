Ein 28-Jähriger, der für mindestens 25 Straftaten verantwortlich sein soll, sitzt seit vergangener Woche in Untersuchungshaft.

Veröffentlicht am 02.09.24 um 10:16 Uhr

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Hanau am Montag mitteilten, soll der Mann verschiedene Delikte in Sinntal und Schlüchtern (Main-Kinzig) begangen haben. Auch wegen eines Brandes im Ärztehaus in Sterbfritz wird gegen ihn ermittelt.