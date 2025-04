Sieben Verletzte auf der A5 bei Grünberg

Bei einem Auffahrunfall auf der A5 sind am Samstag bei Grünberg (Gießen) sieben Menschen verletzt worden.

Zwei Insassen erlitten laut Polizei mittelschwere Verletzungen, die anderen leichte. Alle sieben kamen in Krankenhäuser. Die beiden Autos waren am Mittag hintereinander in Richtung Frankfurt unterwegs. Wegen eines Staus auf der linken Spur wichen beide gleichzeitig nach rechts aus und kollidierten.

Einsatzkräfte sperrten die A5 in Fahrtrichtung Frankfurt teilweise. Am Nachmittag konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden.