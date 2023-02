Ein Sonnensturm hat für Polarlichter über Deutschland gesorgt.

So war das Himmelsschauspiel in der Nacht zum Montag etwa in Teilen von Hessen zu sehen, wie die Direktorin des Berliner Planetariums sagte. Verantwortlich für das grünliche oder rötliche Leuchten sind elektrisch geladene Teilchen, die von der Sonne fortgeschleudert werden. Bei normaler Sonnenaktivität sieht man Polarlichter nur in höheren Breiten.