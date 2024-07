Strandbad am Kinzigsee in Langenselbold geschlossen

Das Strandbad am Kinzigsee in Langenselbold (Main-Kinzig) bleibt am Mittwoch und Donnerstag geschlossen.

Das Wasser wird mit Eisenchlorid behandelt, wie die Stadt mitteilte. Das soll verhindern, dass sich Algen in dem See ausbreiten. Während der Sperrung ist Segeln und Surfen außerhalb des Badebereichs möglich.