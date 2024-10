Sperrungen an A3 und A661 im Kreis Offenbach

Die Anschlussstellen der A3 und A661 im Kreis Offenbach werden an zwei Wochenenden nachts gesperrt.

Wegen Erkundungsbohrungen werden Anschlussstellen an der A3 und A661 im Kreis Offenbach an zwei Wochenenden nachts gesperrt. Wie die Niederlassung West der Autobahn GmbH mitteilte, sollen von Freitag, 1. November, bis Montag, 4. November, sowie von Freitag, 8. November, bis Montag, 11. November 2024, Arbeiten an verschiedenen Rampen der beiden Autobahnen durchgeführt werden. Umleitungen sollen ausgeschildert werden.

Am ersten Wochenende wird die Anschlussstelle 53 Obertshausen auf der A3 in Richtung Frankfurt gesperrt. Zudem ist an der Zufahrt von der L3117 Obertshausen/Heusenstamm in Richtung Frankfurt kein Durchkommen. Außerdem soll auf der Autobahn 661 die Zufahrt von der L3117 aus Heusenstamm in Richtung Offenbach gesperrt werden. Betroffen ist zudem die Zufahrt von der B43 in Richtung Oberursel auf die A661 sowie die Abfahrt von der A661 zur B43 in Fahrtrichtung Oberursel.

Auch das zweite November-Wochenende bringt einige nächtliche Sperrungen mit sich – etwa an der Anschlussstelle Dreieich auf der A661. Dort sollen in Fahrtrichtung Langen sowie in Fahrtrichtung Offenbach die Abfahrten gesperrt werden. Ebenso betroffen sind die Zufahrten der L3317 in Richtung Offenbach und in Richtung Langen.