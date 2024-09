Spielkarten für 34.000 Euro in Idstein gestohlen

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Samstag in ein Spielwarengeschäft in der Wiesbadener Straße in Idstein (Rheingau-Taunus) eingebrochen.

Veröffentlicht am 29.09.24 um 10:56 Uhr









Wie die Polizei am Sonntag meldete, erbeuteten sie 20 Kartons mit Spielkartensets im Wert von rund 34.000 Euro. Die Polizei vermutet, dass die Täter mit einem Fahrzeug kamen. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.