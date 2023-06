Hagelkörner groß wie Pflaumen, Wassermassen, die in Sekunden Straßen fluten und Winde, die als Orkan oder Tornado eingestuft werden. Das Unwetter über Deutschland hat auch Hessen voll getroffen. Besonders in Nordhessen ist am Tag danach Aufräumen und Schadenbilanzierung angesagt. Das "hessenschau EXTRA" ist in der ARD Mediathek und über HbbTV auch als DGS-Version im Stream abrufbar.