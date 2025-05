Der Wetterumschwung in Hessen hat am Samstag für Gewitter, Starkregen und Sturmböen gesorgt. Für zahlreiche Landkreise gab es Unwetterwarnungen. Es gab einige Verletzte sowie Sachschäden und Verkehrsbehinderungen durch umgestürzte Bäume.

Tief Henry hat für einen schnellen und teils heftigen Wetterumschwung in Hessen gesorgt. Die Kaltfront verdrängte am Samstag die sommerlichen Luftmassen. Neben der kühleren Luft brachte der Wetterumschwung auch teils starken Regen und Unwetter mit sich.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab am späteren Samstagnachmittag für zahlreiche Landkreise Unwetterwarnungen vor Starkregen, Hagel und Sturmböen heraus. Das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) warnte vor möglichen lokalen Überschwemmungen. Gegen 19:30 Uhr wurden die letzten Unwetterwarnungen aufgehoben.

Mehrere Verletzte, umgeknickte Bäume, kaputte Autos

Eine erste Abfrage bei den Polizeidienststellen und der Feuerwehr ergab: Auf der A7 und A49 in Nordhessen wurden einge Personen bei Unfällen leicht verletzt, einige Straßen standen unter Wasser. Beim Thaifood-Festival in Darmstadt wurden zwei Menschen durch ein umherfliegendes Zelt verletzt, eine dritte Person erlitt einen Schock. Alle drei kamen ins Krankenhaus.

In zahlreichen Regionen gab es Verkehrsbehinderungen wegen umgestürzter Bäume. In Gelnhausen (Main-Kinzig) gab es einen Stromausfall, wahrscheinlich durch das Gewitter, in Frankfurt einen Dachstuhlbrand. An einigen Orten wurden Gullideckel hochgedrückt, oder einzelne Autos durch umgefallene Bäume beschädigt.

Am meisten Regen in Nordhessen

Nach Daten des hr/ARD-Wetterkompetenzzentrums vom frühen Abend fiel im nordhessischen Waldeck-Alraft (Waldeck-Frankenberg) mit 37 Liter pro Quadratmeter die höchste Regenmenge - gefolgt von Witzenhausen-Ziegenhagen (Werra-Meißner) mit 29 l/Quadratmeter. Auch in Philippsthal (Hersfeld-Rotenburg) mit 28 l/m² und in Fritzlar-Lohne (Schwalm-Eder) 25 l/m² waren es weit über 20 Liter pro Quadratmeter.

Umgestürzte Bäume auf Bundes- und Landesstraßen

Mit dem Gewitter gingen auch Sturmböen einher. Diese sorgten am späten Nachmittag für zahlreiche umgestürzte Bäume auf mehreren Bundes- und Landesstraßen.

Umgestürzte Bäume in der Offenbacher Innenstadt Bild © Marco Romano/hr

Laut Daten des hr/ARD-Wetterkompetenzzentrums wurden in Gießen/Wettenberg schwere Sturmböen mit 101 km/h gemessen, am Hoherodskopf/Vogelsberg waren es 94 km/h. Aber auch in Wiesbaden und am Frankfurter Flughafen gab es Sturmböen mit 78 km/h und 77 km/h.

Am Sonntag weitgehend trocken

In der Nacht zum Sonntag fällt bei vielen Wolken in der Mitte und im Süden noch verbreitet Regen, im Süden können Gewitter dabei sein. Im Verlauf lässt der Regen nach und von Norden her klart es zeitweise auf. Die Luft kühlt auf 10 bis 4 Grad ab.

Am Sonntag bleibt es größtenteils trocken. Höchstens in Richtung Westerwald können wenige Tropfen fallen. Es ist deutlich kühler als zuletzt mit Höchstwerten von 11 Grad im Upland und bis 17 Grad am Main.

Die neue Woche beginnt durchwachsen: Die Höchstwerte bei einem Mix aus Sonne und Wolken betragen am Montag 11 bis 16 Grad und am Dienstag 13 bis 17 Grad.